Что получается при взаимодействии сульфата меди (II) и сульфата аммония??

Химия
Что получается при взаимодействии сульфата меди (II) и сульфата аммония??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(NH4)2SO4 + CuSO4 Это не взаимодействует
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