В государстве Z законодательная власть является представительной, государство состоит из равноправных субъектов, обеспечивается целостность и неприкосновенность территории. Найдите в приведённом ниже списке характеристики госуд...
Обществознание
В государстве Z законодательная власть является представительной, государство состоит из равноправных субъектов, обеспечивается целостность и неприкосновенность территории. Найдите в приведённом ниже списке характеристики государства Z, определяющие его как федеративное государство, и запишите цифры, под которыми они указаны 1) Z является унитарным государством 2) Территория Z имеет простое административное деление 3) Существует один уровень законов и органов власти 4) Имеет место разграничение предметов ведения полномочий между органами государственной власти Z и органами государственной власти его субъектов 5) В стране Z действует двухпалатный парламент 6) Существует двухуровневая система законодательства и органов власти
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Правильными утверждениями являются: 4, 5, 6
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