2,5 икс -2=3×(икс+4) помогите плииииииииииииииззззззззззззззззззззз
Математика
2,5 икс -2=3×(икс+4) помогите плииииииииииииииззззззззззззззззззззз
Ответ(ы):
Гость:
2,5x-2=3x+12 -0.5x=14 x=14/2 x=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Грамматика к уроку 42. this is или these are 1. ......... my mother s friend. 2. ........ my friend s pets. 3. ........ mr brown s children....
Математика
Химия
В каких соединениях приведенного ряда H2S,N2,HI,H2,NaF,CI2,CaF2 степень окисления элементов равна нулю?Какова степень окисления элементов в других ...
Окружающий мир