Следопыт-как ты понимаешь значение слова инкогнито? какова оно рода? в каком числе оно употребляется? придумай с этими слрвом предложения

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Я пониманию слово ,,инкогнито,, как тайное,скрытное от людей имя,неизвестный никому человек.Это слово можно употребить как в единственном числе,так и во множественном числе,потому что ,например ,под каким-то именем может скрываться один человек, а может и целая группа людей,которая не желает ,чтобы люди догадывались кто они на самом деле такие.Вот предложение:Некоторым знаменитостями нравится путешествовать инкогнито . Рада помочь!