К разности чисел 59 и 39 прибавить разность чисел 48 и 32
Математика
К разности чисел 59 и 39 прибавить разность чисел 48 и 32
Ответ(ы):
Гость:
1)59-39=20 2)48-32=16 3)20+16=36
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