Описать любимое дерево, используя олицетворение
Литература
Описать любимое дерево, используя олицетворение
Ответ(ы):
Гость:
Перед моим деревом стоит одинокое дерево.Каждый сезон она ведет себя по особому.Весной оно распускается,на нем появляются новые листья.Летом оно переживает особую пору,оно цветет и пахнет.После этого наступает осень, и тогда дерево начинает отпускать свои листья в далкие странствия.Зимой дерево набирается силами перед очередным кругом.
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