Описать любимое дерево, используя олицетворение

Гость: Гость:

Перед моим деревом стоит одинокое дерево.Каждый сезон она ведет себя по особому.Весной оно распускается,на нем появляются новые листья.Летом оно переживает особую пору,оно цветет и пахнет.После этого наступает осень, и тогда дерево начинает отпускать свои листья в далкие странствия.Зимой дерево набирается силами перед очередным кругом.