Зробіть фонетичну транскрипцію слів під'єднати розмяк

Гость: Гость:

Під`єднати ( п`ід - йед - на - ти) ( = . - = . - - . - . ) - 9б, 10 зв 4 склади, наголос на 3й склад розм`як ( роз - мйак) ( - . - - = . - ) - 6б, 7 зв, 2 склади, наголос на 2й склад