На неразветвленном участке электрической цепи (рис.105) амперметр показывает силу ??ока I=2 А. Определите напряжение на всем участке цепи, если сопротивления резисторов R1=10 Ом, R2=3 Ом, R4=6 Ом, R5=4Ом, R6=7 Ом, R7=5 Ом, R8=8...

Гость: Гость:

I=2 А. R1=10 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом, R4=6 Ом, R5=4Ом, R6=7 Ом, R7=5 Ом, R8=8 Ом. U-? R35=R3+R5=6+4=10 Om R235 = R35*R2/(R2+R35)=10*3/(10+3)=30/13 Ом R1235 = R1+R235 = 10+30/13=160/13 Ом R67=R6+R7=7+5=12 Om R467=R4*R67/(R4+R67)=6*12/(6+12)=4 Om R4678=R467+R8=4+8=12 Om R=R1235*R4678/(R1235+R4678)=160/13*12/(160/13+12)= =160*12/(160+13*12)=160*3/(40+13*3)=480/79 Ом U=I*R=2*480/79= 12,1519 **********А ЕСЛИ ОШИБКА В УСЛОВИИ *********************** I=2 А. R1=10 Ом, R2=3 Ом, R3=2 Ом, R4=6 Ом, R5=4Ом, R6=7 Ом, R7=5 Ом, R8=8 Ом. U-? R35=R3+R5=2+4=6 Om R235 = R35*R2/(R2+R35)=6*3/(6+3)=2 Ом R1235 = R1+R235 = 10+2=12 Ом R67=R6+R7=7+5=12 Om R467=R4*R67/(R4+R67)=6*12/(6+12)=4 Om R4678=R467+R8=4+8=12 Om R=R1235*R4678/(R1235+R4678)=12*12/(12+12)=6 ОМ U=I*R=2*6= 12 В