Анализ эпизода Пьер Безухов в плену

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Пьер Безухов ищет ответ на вопрос: что делать, к какому большому и нужному практическому делу приложить свои силы, чему посвятить свою жизнь. От людей аристократического круга Пьер отличается независимостью своих взглядов. В салоне Шерер он чувствует себя совершенно посторонним человеком. Не видя своего места в жизни, не зная, куда деть огромные силы, Пьер ведет разгульную жизнь в обществе Долохова и Курагина. Он понимает, что такая жизнь не для него, что должен вырваться из этого привычного жизненного круговорота, но у него не хватает на это сил. Он не может сразу правильно оценить людей и поэтому часто ошибается в них. Он искренен, доверчив, слабоволен. Эти черты характера ярко проявляются во взаимоотношениях с развращенной Элен Курагиной. Вскоре после брака Пьер понял свою ошибку, понял, что был обманут, и "перерабатывал один в себе свое горе". После разрыва с женой, находясь в состоянии глубокого кризиса, он вступает в масонскую ложу. Пьер видит, что именно здесь он "найдет возрождение к новой жизни". Под влиянием масонских идей Безухов решает освободить принадлежащих ему крепостных крестьян. Это не удается сделать, но все же он как-то пытается облегчить жизнь своих рабов. Делая добро людям, Пьер уверен, что в этом и состоит смысл его жизни. Однако через некоторое время разочаровывается и в "братстве вольных каменщиков", где тоже царят корысть и нечестность. Гроза 1812 года совершила крутой переворот в мировоззрении Пьера. Война выводит его из ничтожной среды, устоявшихся привычек, которые связывали и подавляли его. Поле Бородинского сражения открывает Пьеру новый, ранее незнакомый ему мир простых людей. В окружении солдат он освобождается от страха смерти, ему хочется стать таким же, как они. "Солдатом быть, просто солдатом! " Оставшись в Москве, Пьер попадает в плен. Там ему пришлось пережить все ужасы военного суда, казни русских солдат. Знакомство в плену с Платоном Каратаевым способствует формированию нового взгляда на жизнь. "... Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого". Стоит сказать, что Платон Каратаев - любимый образ самого Толстого. После возвращения из плена Безухов сильно внутренне изменился. Женившись на Наташе, Пьер чувствует себя счастливым. Но его волнуют общественные проблемы. Он считает, что политический гнет, тяжелое положение общества могут быть преодолены усилиями честных людей, которые должны быть связаны между собой. Но ощущение полной гармонии для такого умного и пытливого человека, как Пьер, невозможно без участия в конкретной полезной деятельности, направленной на достижение высокой цели — той самой гармонии, которая не может существовать в стране, где народ находится на положении раба. Поэтому Пьер закономерно приходит к декабризму, вступая в тайное общество, чтобы вести борьбу со всем тем, что мешает жить, унижает честь и достоинство человека. Эта борьба становится смыслом его жизни, но не делает его фанатиком, который ради идеи сознательно отказывается от радостей бытия. Мы видим в финале романа счастливого человека, у которого хорошая семья, верная и преданная жена, который любит и любим. Таким образом, именно Пьер Безухов достигает в "Войне и мире" духовной гармонии с миром и собой. Он проходит до конца трудный путь поисков смысла жизни и находит его, становясь передовым, прогрессивным человеком своей эпохи.