Сочинение миниатюра на тему - "Что помогло Робинзону выжить на необитаемом остров???".

Гость: Гость:

Робинзон - опытный путешественник, который встречался с разными трудностями. И вот, жизнь преподнесла ему очередное путешествие. Необитаемый остров. Благодаря своим знаниям Робинзон смог выжить на этом острове. Он знал , что есть можно, как сделать палатку, как развести кастер. Благодаря этим знаниями Он смог выжить на необитаемом острове.