Сочинение миниатюра на тему - "Что помогло Робинзону выжить на необитаемом остров???".
Литература
Сочинение миниатюра на тему - "Что помогло Робинзону выжить на необитаемом остров???".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Робинзон - опытный путешественник, который встречался с разными трудностями. И вот, жизнь преподнесла ему очередное путешествие. Необитаемый остров. Благодаря своим знаниям Робинзон смог выжить на этом острове. Он знал , что есть можно, как сделать палатку, как развести кастер. Благодаря этим знаниями Он смог выжить на необитаемом острове.
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