396 плиз. очень надо. заранее спасибо

Математика
396 плиз. очень надо. заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (24*22) / (8*6) = 11 2) Да 3) - 4) Да (узкая длинная полоска)
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