Напиши чем ты занимаешься во время зимних каникул на немецкои
Немецкий язык
Напиши чем ты занимаешься во время зимних каникул на немецкои
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это про лето , но смысл зороший можешь переделать Если подойдет с летом получишь 5
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