Доклад на тему животные и растение живущие В Северной Америке

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В Северной Америке из растений преобладают ягодные кустарнички, карликовые ивы и березы, осоки, злаки. Лишайниковые тундры. К Югу тундра переходит в лесотундру, появляются редкие ели, лиственницы. Обычны лемминг, песец, овцебык, северный олень, волк. Хвойные леса (тайга) Севера Америки богаче европейской и азиатской. Почвы подзолистые и мерзлотно-таежные. Наряду с елями, пихтами, соснами, лиственницами встречаются деревья, высотой 80-100 м (дугласова пихта, ситхинская ель) . Особенно богата тайга на побережье Тихого океана. Обитают черный медведь, гризли, американский лось, канадская рысь, скунс, ондатра, лесной бизон. Смешанные леса расположены вокруг Великих озер. Это хвойно-широколиственные леса с видами кленов, а также дубы, буки, липы, вязы, туя на бурых лесных и дерново-подзолистых почвах. К 3ападу эти леса переходят в хвойно-мелколиственные. Широколиственные леса (алпалачские) состоят из дуба, бука, платана, каштана. Почвы бурые лесные. К Югу добавляются магнолии, тюльпанное дерево. В заповедниках обитают бизоны. Тихоокеанские хвойно-широколиственные леса имеют субтропический характер, сохранились секвойя, Мамонтове дерево. Лесостепи и степи (прерии) почти полностью распаханы. Они сменяют лесные зоны в направлении с Востока на 3апад В прошлом здесь росли высокие травы, черноземовидные почвы отличались высоким плодородием и самым обычным животным был бизон. К западу прерии сменяются сухими степями на каштановых почвах, а зона земледелия зоной скотоводства. В субтропиках смена зон также идет с Востока на 3апад На побережье Мексиканского залива субтропические влажные вечнозеленые смешанные леса на желтоземных и красноземных почвах. При продвижении вглубь материка эти леса когда-то сменялись прериями с красно-черными и красно-каштановыми почвами, но сейчас это сплошные плантации. Еще западнее расположены сухие степи. Пустыни и полупустыни лежат во внутренних районах Кордильер, на плато Колорадо, Мексиканском нагорье. Большом Бассейне. Основные растения - черная полынь и лебеда, для субтропических пустынь Мексиканского нагорья характерны кактусы, агавы и древовидные юкки. Среди животных пресмыкающиеся (гремучие змеи, множество ящериц) , грызуны, хищные (койоты, скунсы, лисицы, волки, пума) . На 3ападе субтропического пояса расположена зона средиземноморских жестколистных лесов и кустарников. Это леса из дуба, сосны. В тропическом поясе на высоких плато Центральной Америки распространены саванны. Естественная растительность сохранилась мало, уступив плантациям тропических культур. Большие территории заняты областями высотной поясности. На континенте выделяют две большие части - Кордильеры и Восток. Особо выделяется Центральная Америка.