Про час не можна сказати що він
Українська мова
Про час не можна сказати що він
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Стоїть на місці або маленький,великий,смішний,голосний і т.д.
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