Камень брошен вертикально вверх со скоростью v=12м/с. Определите на какой высоте ег?? К энергия уменьшится в 2 раза. Сопротивление пренебреч. g=10.

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E1=E2/2 пишем mgh=mv^2/2 m сокращается получаем:=gh=mv^2/2 подставляем получаем h=7.2м и делим его на 2 и ответ будет 3,6м или лучше напиши так E1=E1/2+m*g*h E1/2=m*g*h m*V^2/4=m*g*h h=V^2/4=144/4=3,6 м