Камень брошен вертикально вверх со скоростью v=12м/с. Определите на какой высоте ег?? К энергия уменьшится в 2 раза. Сопротивление пренебреч. g=10.

Физика
Камень брошен вертикально вверх со скоростью v=12м/с. Определите на какой высоте ег?? К энергия уменьшится в 2 раза. Сопротивление пренебреч. g=10.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E1=E2/2 пишем mgh=mv^2/2 m сокращается получаем:=gh=mv^2/2 подставляем получаем h=7.2м и делим его на 2  и ответ будет 3,6м или лучше напиши так E1=E1/2+m*g*h E1/2=m*g*h m*V^2/4=m*g*h h=V^2/4=144/4=3,6 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение (x+5)(2x-6)=0 (x+1)(x+2)(x-6)=0 7 класс
Ответить
Русский язык
Разбор под четверкой:Очень большие уши и у маленькой африканской лисички фенека
Ответить
Английский язык
Переводите и скажите правильный ответ What does Tracie like best of all. a)mango b)pineapple. c)avocado
Ответить
Английский язык
Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. ...
Ответить
Математика
У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.
Ответить