В магазине завезли 1750 календарей в пачках.Перекидные календари были в 6-ти пачках,??о 50 в каждой.9/10 остатка составляли отрывные календари.Сколько отрывных календарей завезли в магазин?

Математика

В магазине завезли 1750 календарей в пачках.Перекидные календари были в 6-ти пачках,??о 50 в каждой.9/10 остатка составляли отрывные календари.Сколько отрывных календарей завезли в магазин?

Автор: Гость