В магазине завезли 1750 календарей в пачках.Перекидные календари были в 6-ти пачках,??о 50 в каждой.9/10 остатка составляли отрывные календари.Сколько отрывных календарей завезли в магазин?

Математика
В магазине завезли 1750 календарей в пачках.Перекидные календари были в 6-ти пачках,??о 50 в каждой.9/10 остатка составляли отрывные календари.Сколько отрывных календарей завезли в магазин?
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