В магазине завезли 1750 календарей в пачках.Перекидные календари были в 6-ти пачках,??о 50 в каждой.9/10 остатка составляли отрывные календари.Сколько отрывных календарей завезли в магазин?
Математика
В магазине завезли 1750 календарей в пачках.Перекидные календари были в 6-ти пачках,??о 50 в каждой.9/10 остатка составляли отрывные календари.Сколько отрывных календарей завезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю..............
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