Газета спорт-экспресс издаётся с 14 августа 1991 года 6 раз в неделю а)сколько полных лет издаётся эта газета б) сколько её номеров выпускается за... 1) 1 месяц(28 дней) 2)1 год

Математика

Газета спорт-экспресс издаётся с 14 августа 1991 года 6 раз в неделю а)сколько полных лет издаётся эта газета б) сколько её номеров выпускается за... 1) 1 месяц(28 дней) 2)1 год

Автор: Гость