Образуй форму множественного числа существительных с помощью указанных окончаний. Выдели эти окончания. Обозначь орфограммы в корне слова. оса-... шар-...ы,сад-...,река-..., гусь-...и,лужи-..., окно-..., город-...а, берег-...
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Образуй форму множественного числа существительных с помощью указанных окончаний. Выдели эти окончания. Обозначь орфограммы в корне слова. оса-... шар-...ы,сад-...,река-..., гусь-...и,лужи-..., окно-..., город-...а, берег-...
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Гость:
Осы, шары,сады,реки,города,берега
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