Андрею в 4 раза меньше лет, чем отцу, а отцу 27 лет. сколько лет андрею
Математика
Андрею в 4 раза меньше лет, чем отцу, а отцу 27 лет. сколько лет андрею
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27:4=6.7 Ответ: Андрею 6 лет
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