Какая Линейная функция называется прямой пропорциональнастью? кратко, пожалуйст??
Математика
Какая Линейная функция называется прямой пропорциональнастью? кратко, пожалуйст??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если увеличивая значение х увеличивается и значение функции,то функция прямой пропорциональности. например: у=2х х=1 у=2 х=10 у=20 видим, что функция прямо пропорциональна
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