Какие преимущества и недостатки афтотропного и гетеротрофного способов питания?

Гость: Гость:

1. Многообразие видов растений, животных и других организмов, их закономерное расселение в природе, возникновение в процессе эволюции относительно постоянных природных комплексов. 2. Биогеоценоз (экосистема) – совокупность взаимосвязанных видов (популяций разных видов) , длительное время обитающих на определенной территории с относительно однородными условиями. Лес, луг, водоем, степь – примеры экосистем. 3. Автотрофный и гетеротрофный способы питания организмов, получения ими энергии. Характер питания – основа связей между особями разных популяций в биогеоценозе. Использование автотрофами (в основном растениями) неорганических веществ и солнечной энергии, создание из них органических веществ. Использование гетеротрофами (животными, грибами, большинством бактерий) готовых органическихвеществ, синтезированных автотрофами, и заключенной в них энергии. 4. Организмы – производители органического вещества, потребители и разрушители – основные звенья биогеоценоза. 1) Организмы-производители – ав-тотрофы, в основном растения, создающие органические вещества из неорганических с спользованием энергии света; 2) организмы-потребители – гетеротрофы, питаются готовыми органическими веществами и используют заключенную в них энергию (животные, грибы, большинство бактерий) ; 3) организмы-разрушители – гетеротрофы, питаются остатками растений и животных, разрушают органические вещества до неорганических (бактерии, грибы). 5. Взаимосвязь организмов производителей, потребителей, разрушителей в биогеоценозе. Пищевые связи – основа круговорота веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Цепи питания – пути передачи вещества и энергии в биогеоценозе. Пример: растения –> растительноядное животное (заяц) –> хищник (волк) . Звенья в цепи питания (трофические уровни) : первое – растения, второе – растительноядные животные, третьи – хищники. 6. Растения – начальное звено цепей питания благодаря их способности создавать органические вещества из неорганических с использованием солнечной энергии. Разветвленность цепей питания: особи одного трофического уровня (производители) служат пищей для организмов нескольких видов другого трофического уровня (потребителей). 7. Саморегуляция в биогеоце-нозах – поддержание численности особей каждого вида на определенном, относительно постоянном уровне. Саморегуляция – причина устойчивости биогеоценоза. Его зависимость от разнообразия обитающих видов, многообразия цепей питания, полноты круговорота веществ и превращения энергии.