1)что показывает скорость тела при равномерном движении? 2)по какой формуле опреде??яют скорость тела,если известен его путь и время,за которое он пройден?
Физика
1)что показывает скорость тела при равномерном движении? 2)по какой формуле опреде??яют скорость тела,если известен его путь и время,за которое он пройден?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) путь, пройденный за единицу времени 2) V=S÷t
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