1)что показывает скорость тела при равномерном движении? 2)по какой формуле опреде??яют скорость тела,если известен его путь и время,за которое он пройден?

Физика

1)что показывает скорость тела при равномерном движении? 2)по какой формуле опреде??яют скорость тела,если известен его путь и время,за которое он пройден?

Автор: Гость