Рассмотрите модель слова. напишите как определяют значение слова подснежник люди, живущие в разных странах.
Русский язык
Рассмотрите модель слова. напишите как определяют значение слова подснежник люди, живущие в разных странах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские :цветок из под снега. Англичане: капля упавшая на снег. Французы :проткни снег. Немцы: снежный колокольчик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1)что показывает скорость тела при равномерном движении? 2)по какой формуле опреде??яют скорость тела,если известен его путь и время,за которое он ...
Русский язык
Русский язык
А вот и низенький бабушкин домик с мальдивами у крыльца. Радостно начал лаять пес ??знайка. На крыльце бабушка в темном платье. Она крепко обнимает...