Рассмотрите модель слова. напишите как определяют значение слова подснежник люди, живущие в разных странах.

Русский язык
Рассмотрите модель слова. напишите как определяют значение слова подснежник люди, живущие в разных странах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские :цветок из под снега. Англичане: капля упавшая на снег. Французы :проткни снег. Немцы: снежный колокольчик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста,task 3… ...
Ответить
Физика
1)что показывает скорость тела при равномерном движении? 2)по какой формуле опреде??яют скорость тела,если известен его путь и время,за которое он ...
Ответить
Русский язык
Сочинение по теме "Мой любимый уголок природы".
Ответить
Русский язык
А вот и низенький бабушкин домик с мальдивами у крыльца. Радостно начал лаять пес ??знайка. На крыльце бабушка в темном платье. Она крепко обнимает...
Ответить
Алгебра
№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?
Ответить