Задача лёгкая спать хочу не решается (зиваю)решите поиз б решите

Математика
Задача лёгкая спать хочу не решается (зиваю)решите поиз б решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть галстук стоит х руб. Тогда рубашка стоит 4х руб. Всего папа заплатил 200 руб. Тогда:                    х + 4х = 200                          5х = 200                            х = 40 (руб.) Ответ: галстук стоит 40 руб. Пусть в мягком вагоне х спальных мест. Тогда в плацкартном вагоне 3х спальных мест. Всего спальных мест в двух вагонах 72.                                   х + 3х = 72                                         4х = 72                                           х = 18 (мест) Ответ: в мягком вагоне 18 спальных мест.  
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