Задача лёгкая спать хочу не решается (зиваю)решите поиз б решите

Гость: Гость:

Пусть галстук стоит х руб. Тогда рубашка стоит 4х руб. Всего папа заплатил 200 руб. Тогда: х + 4х = 200 5х = 200 х = 40 (руб.) Ответ: галстук стоит 40 руб. Пусть в мягком вагоне х спальных мест. Тогда в плацкартном вагоне 3х спальных мест. Всего спальных мест в двух вагонах 72. х + 3х = 72 4х = 72 х = 18 (мест) Ответ: в мягком вагоне 18 спальных мест.