Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг.4 Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь увидишь непокоренные вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает б...

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Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг.4 Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь увидишь непокоренные вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной серебряных рек. После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении пропавшего города инков. Доезжаем поездом до небольшого городка и пешком через эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные домики и соломенные шалаши напоминают о древней цивилизации. Стараемся не потерять местами исчезающую тропинку, вьющуюся вверх. Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине. Через пять часов подъема проходим тяжелые ворота и входим в крепость, находящуюся на горе.4 На многочисленных террасах, соединенных бесчисленными лестницами, располагается каменный мир с улицами, площадями. Древний город зачаровывает нас. (121 слово) (По Я. Палкевичу.) Грамматическое задание 1. Выпишите из текста примеры 3-х разных типа сказуемых. 2. Выпишите 3 разных словосочетания и разберите их: из 1 абзаца (1вариант); из 3 абзаца (2 вариант). 3. Выполните синтаксический разбор предложения: Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг.4 (1 вариант); Через пять часов подъема проходим тяжелые борота и входим в крепость, находящуюся на горе.4 (2 вариант).

Автор: Гость