Английский язык агабекян перевод страница 60 задание 5 7

Гость: Гость:

Мое имя Мария Суворова. Мне 15. Я родилась 5 марта 1985 года в Ростове-На-Дону. Сейчас я живу в Ростове с моими родителями и бабушкой. Моя семья не очень большая. Нас пятеро в семье. Имя моего отца Игорь Петрович, ему 40 лет. Он доктор и работает госпитале. Мою маму зовут Людмила Леонидовна, ей 39 лет, работает домохозяйкой. Моя младшая сестра ученика. Ей семь лет (?). Моя бабушка живет с нами. Она не работает. Она пенсионер. Я люблю мою семью. Мы все друзья и любим друг друга. У меня есть одна тетя две дяди. Их дети мои кузены. Мы живем в большой квартире в новом доме. Есть четыре комнаты в нашей квартире: зал, учебная комната, ванная комната и две спальные комнаты. Мы имеем все современные удобства: газ, холод и тепло, воду, электричество и телефон. Я имею мои обязанность в доме. Хожу по магазинам. Помогаю маме убираться в комнатах. Это не сложно для меня. Мне нравится когда наш дом чистый и опрятный. Я студентка колледжа сейчас. Мы имеем много учителей в нашем колледже. Я стараюсь быть хорошим ребенком и я делаю хорошо мои предметы. Но мой любимый предмет - это английский язык. Я трачу много времени на него. Мне нравится читать. Мне нравятся детективные истории но я предпочитаю читать исторические новеллы или современные рассказы. У меня много друзей. Многие из них мои одноклассники. Мы проводим много времени вместе, гуляем, разговариваем о уроках, озвучиваем и обсуждаем наши проблемы. Мне нравится слушать современную музыку, но иногда мне нравится слушать классику. Мои любимый композитор - это Чайковский. У меня нет много времени смотреть телевизор, но иногда я провожу час или два часа за просмотром интересных фильмов и новых программ. Вечером я часто читаю газеты или интересные книги. Мне нравится свежий воздух и уроки, но у меня не так много времени заниматься спортом.