Решите уравнение: 3(3-x)+7•x=-1
Алгебра
Решите уравнение: 3(3-x)+7•x=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(3-x)+7x=-1 9-3x+7x=-1 9-10x=-1 -10x=-1-9 -10x=-10 x=1
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