План расказе? сказка о царе салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтановиче и о прекрасной царевны лебеди.
Литература
План расказе? сказка о царе салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтановиче и о прекрасной царевны лебеди.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Раняя смерть матери царевны 2.Злая мачеха 3.Высокая,стройная,бела 4.Злой замысел мачехи 5.Приказ Чернавки отвести царевну в лес,,на съедение волкам 6.Королевич Елисей в поисках царевны 7.Жизнь царевны у семи богатырях 8.Отравленное яблоко 9.Спасение царевны королевичем Елесеем
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