Докажите что при любом значении а верно неравенство(а+3)^2-аlt;а(а+5)+11,2

Алгебра
Докажите что при любом значении а верно неравенство(а+3)^2-аlt;а(а+5)+11,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+3)^2-а<а(а+5)+11,2 a^2+6a+9-a<a^2+5a+11.2 a^2+5a+9<a^2+5a+11.2 9<11.2 при любом значении а верно
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