Обязательные и произвольные потребности человека.Помогите пожалуйста!!

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Обязательные 1Физиологические (биологические) потребностиПотребность человека в еде, питье, кислороде, оптимальном температурном режиме и влажности воздуха, отдыхе, половой активности и пр.2Потребность в безопасности и стабильностиПотребность в стабильности существования нынешнего порядка вещей. Уверенность в завтрашнем дне, ощущение, что тебе ничто не угрожает, а старость будет обеспеченной. Произвольные 1Потребность к приобретению, накоплению и захватуПотребность к не всегда мотивированному приобретению материальных ценностей. Избыточное проявление данной потребности приводит к жадности, алчности, скупости2Потребность в любви и принадлежности к группеПотребность любить и быть любимым. Потребность общаться с другими людьми, быть причастным к какой-то группе.3Потребность в уважении и признанииа) стремление к свободе и независимости; желание быть сильным, компетентным и уверенным в себе.б) желание обладать высокой репутацией, стремление к престижу, высокому общественному положению и власти.4Потребность к независимостиПотребность к личной свободе, к независимости от других людей и внешних обстоятельств5Потребность в новизнеСтремление к получению новой информации. Сюда также относится потребность что-то знать и уметь. 6Потребность к преодолению трудностейПотребностей к риску, приключениям и преодолению трудностей.7Потребность в красоте и гармонии.Потребность к порядку, гармонии, красоте8Потребность в самореализацииСтремление реализовать свою уникальность, потребность делать то, что тебе нравиться, к чему ты имеешь способности и таланты.