Стаи птиц улетают прочь,за синее море.Все деревья блистают в разноцветном уборе.П??дчеркните безударные гласные.
Русский язык
Стаи птиц улетают прочь,за синее море.Все деревья блистают в разноцветном уборе.П??дчеркните безударные гласные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СтаИ улЕтаЮт синЕЕ морЕ дЕревьЯ блИстаЮт рАзнОцветнОм убОрЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
1)Чем привлекателен велосипедный туризм своими словами 2)На что следует обротить внимания при подготовки велосипеда походу к осени?
Геометрия
Отрезок AB и BC пересекаются в точке о и делятся этой точкой пополам найдите угол ACB ??сли угол ABC = 64 градуса угол ACO = 56 градусов
Другие предметы
В заливе плавают 30 голодных акул, которые постепенно поедают друг друга. Акула считается сытой, если она съела трех других акул(сытых или голодных...