В заливе плавают 30 голодных акул, которые постепенно поедают друг друга. Акула считается сытой, если она съела трех других акул(сытых или голодных). Какое наибольшее число акул может насытиться?
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В заливе плавают 30 голодных акул, которые постепенно поедают друг друга. Акула считается сытой, если она съела трех других акул(сытых или голодных). Какое наибольшее число акул может насытиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное 10,будут сытыми
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