1)Чем привлекателен велосипедный туризм своими словами 2)На что следует обротить внимания при подготовки велосипеда походу к осени?
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1)Чем привлекателен велосипедный туризм своими словами 2)На что следует обротить внимания при подготовки велосипеда походу к осени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)потому что это удобно, но не очень так как сильно устабт ноги,и мыщцы ног,(мое мнение)
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