Отрезок AB и BC пересекаются в точке о и делятся этой точкой пополам найдите угол ACB ??сли угол ABC = 64 градуса угол ACO = 56 градусов
Геометрия
Отрезок AB и BC пересекаются в точке о и делятся этой точкой пополам найдите угол ACB ??сли угол ABC = 64 градуса угол ACO = 56 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не поняла, там 2 отрещка с букой В? А так ответ будет 124градуса , потому что общая сумма двух смежных углов равна180 градусов. 180-56=124
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