1,2,3,4,5,6,7,8 с помощью одного "-" и трех "+" получить 15
Математика
1,2,3,4,5,6,7,8 с помощью одного "-" и трех "+" получить 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6+3+1-2=15 если конечно можно использовать не все цыфры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Подставляли, ладошки, щёчки, спинки, животики, осени, стали, золотыми, солнышки, полетели, запрыгали, понеслись, зашемел обозначить в них суффиксы,...
Геометрия
Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника?...
Русский язык
Стаи птиц улетают прочь,за синее море.Все деревья блистают в разноцветном уборе.П??дчеркните безударные гласные.