1,2,3,4,5,6,7,8 с помощью одного "-" и трех "+" получить 15

Математика
1,2,3,4,5,6,7,8 с помощью одного "-" и трех "+" получить 15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6+3+1-2=15 если конечно можно использовать  не все цыфры
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