Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника? Помогите , пжалуйста , срочно нужно!!!!

Геометрия
Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника? Помогите , пжалуйста , срочно нужно!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны треугольника можно представить как 9x; 11x; 15x, где x>0. 15x - 9x = 18 <=> x= 18/(15-9) <=> x=3 P = 9x+11x+15x = 35x = 35·3 = 105 (см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Стаи птиц улетают прочь,за синее море.Все деревья блистают в разноцветном уборе.П??дчеркните безударные гласные.
Ответить
Другие предметы
1)Чем привлекателен велосипедный туризм своими словами 2)На что следует обротить внимания при подготовки велосипеда походу к осени?
Ответить
Геометрия
Отрезок AB и BC пересекаются в точке о и делятся этой точкой пополам найдите угол ACB ??сли угол ABC = 64 градуса угол ACO = 56 градусов
Ответить
Математика
Разложите на простые множители числе 156; 462; 1008; 1872; 2080; 4550.
Ответить
Другие предметы
В заливе плавают 30 голодных акул, которые постепенно поедают друг друга. Акула считается сытой, если она съела трех других акул(сытых или голодных...
Ответить