Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника? Помогите , пжалуйста , срочно нужно!!!!

Геометрия

Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника? Помогите , пжалуйста , срочно нужно!!!!

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