Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника? Помогите , пжалуйста , срочно нужно!!!!
Геометрия
Стороны треугольника пропорциональны числам числам 9 11 15 , а разность наибольшей и наименьшей сторон равна 18 см . Найдите периметр треугольника? Помогите , пжалуйста , срочно нужно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны треугольника можно представить как 9x; 11x; 15x, где x>0. 15x - 9x = 18 <=> x= 18/(15-9) <=> x=3 P = 9x+11x+15x = 35x = 35·3 = 105 (см)
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