Подставляли, ладошки, щёчки, спинки, животики, осени, стали, золотыми, солнышки, полетели, запрыгали, понеслись, зашемел обозначить в них суффиксы, корень, приставку
Русский язык
Подставляли, ладошки, щёчки, спинки, животики, осени, стали, золотыми, солнышки, полетели, запрыгали, понеслись, зашемел обозначить в них суффиксы, корень, приставку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под-приставка , и-окончание ставля-корень л-суффикс ( ладош-корень к-суффикс и- окончание ( осен-корень и-окончание ( щёчк-корень и-окончание ( спин-корень к-суффикс и-окончание ( живот-корень ик-суффикс и-окончание ( золотым-корень и-окончание (
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