Примеры гражданского общва

Гость: Гость:

Гражданского общества - это любая структура, созданная гражданами без участия государства т.е. 1)профсоюз 2)частная фирма, например ООО или ЗАО 3)третейский суд 4)Товарищество собственников жилья 5)жилищный кооператив 6)гаражный кооператив 7)дачное товарищество 8)садовое товарищество 9)огородническое товарищество 10)Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 11)политическая партия