Олен калай аталады , олен не туралы перевести с казахского на русский

Қазақ тiлi
Олен калай аталады , олен не туралы перевести с казахского на русский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                Перевод Олен қалай аталады- --Как называется песня  Олен не туралы -- Песня  о чем  /или о чем говорится в песне/
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