Олен калай аталады , олен не туралы перевести с казахского на русский
Қазақ тiлi
Олен калай аталады , олен не туралы перевести с казахского на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод Олен қалай аталады- --Как называется песня Олен не туралы -- Песня о чем /или о чем говорится в песне/
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