Может ли основа состоять только из корня?
Русский язык
Может ли основа состоять только из корня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может, например в слове мама- мам корень и основа, а- окончание
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