Федя и Вася шли навстречу друг другу. Каждый час расстояние между ними уменьшаетс?? на 8 целых 2/5 километров. Найдите скорость Феди если скорость Васи 3 целых 1/2 км/час

Математика
Федя и Вася шли навстречу друг другу. Каждый час расстояние между ними уменьшаетс?? на 8 целых 2/5 километров. Найдите скорость Феди если скорость Васи 3 целых 1/2 км/час
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