Решите в целых числах уравнение 2xy-4x+2y-y²=3 помогите пожалуйста
Алгебра
Решите в целых числах уравнение 2xy-4x+2y-y²=3 помогите пожалуйста
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