Западная церковь и Восточная церковь 1. Господство над христианской церкви 2. Яз??к Богослужения 3. Отношение к браку 4. Внешние отличия священника

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Западная церковь и Восточная церковь 1. Господство над христианской церкви 2. Яз??к Богослужения 3. Отношение к браку 4. Внешние отличия священника
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Гость:
Господство над христианской церкви
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