Западная церковь и Восточная церковь 1. Господство над христианской церкви 2. Яз??к Богослужения 3. Отношение к браку 4. Внешние отличия священника
История
Западная церковь и Восточная церковь 1. Господство над христианской церкви 2. Яз??к Богослужения 3. Отношение к браку 4. Внешние отличия священника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Господство над христианской церкви
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