Западная церковь и Восточная церковь 1. Господство над христианской церкви 2. Яз??к Богослужения 3. Отношение к браку 4. Внешние отличия священника

История

Западная церковь и Восточная церковь 1. Господство над христианской церкви 2. Яз??к Богослужения 3. Отношение к браку 4. Внешние отличия священника

Автор: Гость