английский язык прочитай все формы этих прилагательных и скажи какие изменения п??ооисходят на письме в тех прилагательных которые заканчиваются на - y

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английский язык прочитай все формы этих прилагательных и скажи какие изменения п??ооисходят на письме в тех прилагательных которые заканчиваются на - y
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У прилагательных заканчивающихся на -y  в сравнительной степени буква -y меняется на -i и добавляется суффикс -er. А в превосходной форме перед прилагательным появляется предлог -the, а буква -y меняется на -i и добавляется суффикс est. Просто надо запомнить изменения у прилагательных в сравнительной и в превосходной степени.
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