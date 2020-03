Английское стихотворение про октябрь

Гость: Гость:

October leaves are lovely They rustle when I run Sometimes I make a heap And jump in them for fun.Октябрьские листочки красивые Они шуршат, когда я бегу. Иногда я собираю их в кучку А потом прыгаю в них веселья ради.O hushed October morning mild,Thy leaves have ripened to the fall;Tomorrow's wind, if it be wild,Should waste them all. Октябрь. Кроткая пора.Пора листве срываться с крон.Нахлынут буйные ветра,Считай урон.