У мае мальчика было 16 почтовых марок.Он купил ещё несколько марок ,после этого он подарил младшему брату 23 марки и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик? ПОмогите

Математика
У мае мальчика было 16 почтовых марок.Он купил ещё несколько марок ,после этого он подарил младшему брату 23 марки и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик? ПОмогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+x-23=19 x=19+23-16 x=26 марок у него было изначально
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