У мае мальчика было 16 почтовых марок.Он купил ещё несколько марок ,после этого он подарил младшему брату 23 марки и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик? ПОмогите

Математика

У мае мальчика было 16 почтовых марок.Он купил ещё несколько марок ,после этого он подарил младшему брату 23 марки и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик? ПОмогите

Автор: Гость