Составьте небольшой текст(5-6 предложений)с чередующимеся гласными в словах.

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Составьте небольшой текст(5-6 предложений)с чередующимеся гласными в словах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над Нижним разгоралась утренняя заря. Первые лучи, ярко блистая, прикоснулись к золотым куполам церкви. Белый туман еще клубился в зарослях кустарника, когда подрастающие тополя поклонились солнцу. Красные башни Кремля, торжественно расположившиеся на откосе великой реки, загорелись теплым светом. Город, озаренный солнцем, представлял собой удивительное сочетание красок.
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