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На сколько процентов число 8 меньше чем число 10
Математика
На сколько процентов число 8 меньше чем число 10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20%меньше число 8 10
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