Органы передвижения печёночного сосальщика и аскариды Помогите пж!)

Биология
Органы передвижения печёночного сосальщика и аскариды Помогите пж!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У переносного сосальщика их нет, но есть органы прикрепления - сосочки У аскариды - мышцы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какую роль играют муравьи в природе?
Ответить
Русский язык
Утром кружились легкие снежинки .Они укрыли всю землю.Тихо ложился снег на крыши домов,широкое крылечко.Зима скоро! В первом предложении найди грам...
Ответить
Английский язык
Что нужно вписать во втором задании
Ответить
Русский язык
Запиши проверочная слова.Сколько будет проверочные слов для каждого слова?голодать стебелек стерпеть стерженек бережок
Ответить
Английский язык
Напешите 3 предложения о русском сувенире на английском языке
Ответить