Органы передвижения печёночного сосальщика и аскариды Помогите пж!)
Биология
Органы передвижения печёночного сосальщика и аскариды Помогите пж!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У переносного сосальщика их нет, но есть органы прикрепления - сосочки У аскариды - мышцы
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