Утром кружились легкие снежинки .Они укрыли всю землю.Тихо ложился снег на крыши домов,широкое крылечко.Зима скоро! В первом предложении найди грамматическую основу и установи связь слов в предложении.Выпиши пары.
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Утром кружились легкие снежинки .Они укрыли всю землю.Тихо ложился снег на крыши домов,широкое крылечко.Зима скоро! В первом предложении найди грамматическую основу и установи связь слов в предложении.Выпиши пары.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа: Кружились (сказ.) снежинки(подлеж.) снежинки(какие?) лёгкие кружились(когда?) утром
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