Утром кружились легкие снежинки .Они укрыли всю землю.Тихо ложился снег на крыши домов,широкое крылечко.Зима скоро! В первом предложении найди грамматическую основу и установи связь слов в предложении.Выпиши пары.

Русский язык

Утром кружились легкие снежинки .Они укрыли всю землю.Тихо ложился снег на крыши домов,широкое крылечко.Зима скоро! В первом предложении найди грамматическую основу и установи связь слов в предложении.Выпиши пары.

Автор: Гость